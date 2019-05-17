الرافدين يعلن حصيلة القروض التي منحها للمواطنين في آذار الماضي

2019/05/17 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر آذار الماضي.





وذكر بيان للمصرف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر آذار الماضي، تمثلت بمنح قروض البناء وقد بلغ عدد معاملات المنح 29 معاملة وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح 19 قرضا”.

وأشار الى “اقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني، اذ تم منح 305 معاملة للمواطنين، كما تم منح قروض السيارات الى 21 معاملة واقرض معاملات لتسهيلات مالية، بالإضافة الى منح قروض لقطاعات أخرى”.

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