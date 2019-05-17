2019/05/17 | 14:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: 69% من أخبار داعش كاذبة ومفبركة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تابعت خلية الإعلام الأمني الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش
الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019.
ووجدت الخلية في بيان ان "69% من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة
المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا
وهمياً".
ونشرت خلية الاعلام رسوم بيانية عن هذه الأخبار الكاذبة لداعش.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: 69% من أخبار داعش كاذبة ومفبركة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: 69% من أخبار داعش كاذبة ومفبركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).