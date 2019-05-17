الاعلام الامني: 69% من أخبار داعش كاذبة ومفبركة

2019/05/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تابعت خلية الإعلام الأمني الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش

الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019.

ووجدت الخلية في بيان ان "69‎%‎ من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة

المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا

وهمياً".

ونشرت خلية الاعلام رسوم بيانية عن هذه الأخبار الكاذبة لداعش.

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