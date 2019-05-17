خلية الاعلام الامني: 69 بالمئة من اخبار داعش كاذبة ومضللة

2019/05/17 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان لها وحصل عليه موقع "الغدير"، إن" خلية الإعلام الأمني تابعت الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الإرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019 ووجدت 69‎%‎ من الاخبار كاذبة ومظللة".واضاف البيان، أن" النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا ومن اجل إحاطة الرأي العام ".انتهى..م.ر

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