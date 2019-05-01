مديرية المالية في الحشد الشعبي تباشر بتوطين رواتب مقاتلي اللواء الرابع في البصرة

2019/05/17 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشرت المديرية المالية في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، بتوطين رواتب مقاتلي اللواء الرابع في الحشد .

وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، المديرية المالية في الحشد الشعبي باشرت، اليوم، بتوطين رواتب مقاتلي اللواء الرابع الذين لو يوطنوا بسبب وجودهم في جبهات القتال “.

وكانت المديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي أعلنت في 6 آيار 2019 عن جمع بيانات مئة وعشرة آلاف مقاتل ضمن نظام توطين الرواتب الخاصة بمقاتلي الحشد”، مبينة انه “تم طباعة 60 ألف بطاقة في حين تم توزيع 45 ألف بطاقة خلال شهر نيسان الماضي فقط.





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