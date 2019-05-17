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مهارات عالية في تدريبات اللواء السابع بالحشد الشعبي


مهارات عالية في تدريبات اللواء السابع بالحشد الشعبي
2019/05/17 | 14:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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دورة تدريب الشهيد القائد فارس الفتوى السيد داغر الموسوي في فوج القوات الخاصة اللواء السابع في الحشد الشعبي.

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