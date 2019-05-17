ممثل المرجعية العليا يعلن توجيهات مهمة للشباب العراقي

2019/05/17 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء المقدسة، السيد أحمد الصافي، توجيهات مهمة للشباب العراقي.وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف “من المسؤول عن رسم مستقبل الشباب ونحن نرى البعض منهم قد يعاني من مشاكل كثيرة وكبيرة” مشيراً الى ان “الأسرة والمدرسة والجو العام يتحمل بعض ما يعيشه الشباب”.وأضاف

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