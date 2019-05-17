2019/05/17 | 14:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حل الحزورة واربح ٤ ملايين و ٥٠٠ الف د.ع - حزورة الف ليلة وليلة ١٦ ايار ٢٠١٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mG-aDK5GPQg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حل الحزورة واربح ٤ ملايين و ٥٠٠ الف د.ع - حزورة الف ليلة وليلة ١٦ ايار ٢٠١٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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