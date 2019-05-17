ماذا وجدت أمريكا على متن سفن إيرانية؟

2019/05/17 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشبكة الامريكية "سي إن إن"، اليوم الجمعة، ان الولايات المتحدة تمتلك صوراً لعدد من السفن التجارية الايرانية، المحملة بالصواريخ والذخيرة التي تبحر في الخليج.وبحسب الشبكة، فان مسؤول امريكي مطلع على وضع منطقة الشرق الاوسط، ذكر، ان "بلاده تمتلك صوراً لسفن تجارية إيرانية، تبحر في الخليج"، موضحاً، ان "الصور تكشف ما يعتقد أنه صواريخ وكميات من الذخيرة".

واضاف، الى انه "تم رصد تحركات عدد من فرقاطات ايرانية تدخل وتغادر الموانئ الايرانية، خلال الايام السابقة"، مبيناً أنه "لا يوجد دليل على أن تحركات القطع البحرية الإيرانية هذه روتينية في المنطقة.

وبحسب تقارير نقلت عن "سي إن إن"، "وجود مخاوف متزايدة من تطوير إيران لقدراتها في مجال طائرات الاستطلاع بدون طيار، والتي قد تكشف مواقع القوات الأمريكية وتعزز معلوماتهم الاستخباراتية"، لافته الى "ان امريكا لم تقدم أي دليل على أن سفناً إيرانية تحمل على متنها صواريخ مخفية وكميات من الذخيرة".

وأرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، إلى الخليج، ردا على ما وصفته "باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها".انتهى/س

المصادر: CNN

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