نائبة تدعو بالتحقيق في عقد وزارة الكهرباء لتأهيل محطة الدورة

2019/05/17 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء وهيئة النزاهة الى فتح تحقيق حول قيام وزارة الكهرباء بمنح عقد اعادة تأهيل محطة الدورة الحرارية لشركة النخبة بدون اعلان مناقصة.وقالت نصيف في بيان، ان "وزارة الكهرباء وافقت على إحالة عقد إعادة تأهيل وتشغيل محطة الدورة الحرارية الى شركة النخبة بدون اعلان مناقصة، وهذه الشركة يديرها شخصان أحدهما عراقي والآخر أردني، وقد تمت الصفقة بوساطة كل من و.ح وأبو عمار".

وأضافت، بأن "المعلومات الواردة تشير الى ان تأهيل هذه المحطة لا يتطلب الكثير من النفقات والتكاليف، وبإمكان الوزارة ان تتولى هذا الأمر من خلال كوادرها دون الحاجة الى احالتها لشركة".

وتابعت، انه " من الضروري تدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية وفتح تحقيق في هذه القضية والتحقق من صحة المعلومات من خلال أدواتهم".



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