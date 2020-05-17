اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 17-5-2019 الجمعة

2019/05/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و950 ألف دينار للمائة دولار وهو ذات السعر للأسبوع الرابع على التوالي.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.أسعار النفط والذهب والعملات الاجنبية حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 111.80 دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 127.86 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 607.95 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1288.73 دولارسعر برميل نفط خــــــام برنــت = 72.50 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكــي = 62.88 دولار.





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