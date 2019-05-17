خطيب جمعة النجف : العراق حكومة وشعبا سيقف مع ايران في اي عدوان ضدها

2019/05/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي اهمية حل المشاكل الداخلية عبر ثلاثة ضوابط هي الشرع، والعقل والقانون.مشيرا الى ان العراق حكومة وشعبا سيقف مع ايران في اي عدوان ضدها.جاء ذلك خلال الخطبة السياسية لصلاة الجمعة في النجف الاشرف.حيث استنكر القبانجي ، الاضطرابات الامنية التي شهدتها النجف الاشرف وبعض المحافظات العراقية.[…]

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