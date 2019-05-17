هذه اولى علامات تكون الحصى في الكلى.. تعرف عليها

2019/05/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشف أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في الكلى قد تظهر على شكل آلام متقطعة، كما يتغير لون البول ورائحته.وقال الدكتور ديفيد باترسون من المستشفى: “تسبب الحصى في الكلى مع مرور الوقت آلاما شديدة.ولكن عند تشخيصها مبكرا يمكن تجنب ذلك بسهولة”.والألم- وفقا لباترسون، أولى […]

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