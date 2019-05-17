تنظيم النصرة الارهابي يستعد للقيام باستفزازات في ادلب السورية

2019/05/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي، يستعد للقيام باستفزازات بالقرب من مدينة سراقب في محافظة إدلب؛ لاتهام القوات الجوية الفضائية الروسية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه /ميديا نيوز/، ان “جبهة النصرة تستعد في هذه المنطقة السكنية للقيام باستفزازات باستخدام مواد كيميائية سامة، […]

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