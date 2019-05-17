باكستان: إجراءات واشنطن بحق إيران تزيد من حدة التوتر

2019/05/17 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعربت باكستان عن قلقها إزاء التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن إرسال واشنطن لمجموعة سفن ضاربة وقاذفات استراتيجية إلى الخليج زاد من حدة التوتر في المنطقة.وذكر المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تحت حجة زيادة المخاطر على عسكرييها من […]

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