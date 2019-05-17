يوفنتوس يعلن رحيل أليغري

2019/05/17 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، أن مدربه الحالي ماسيميليانو أليغري لن يستمر معه الموسم المقبل.

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