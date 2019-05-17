2019/05/17 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري، إعتقال متهم بعملية إغتيال في الموصل.





وقال الجبوري في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى ومن خلال جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة ألقت القبض على قاتل اقدم على قتل مواطن قبل أربعة أيام في منطقة المعارض في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.





وأشار الى ان “القبض على القاتل تم في منطقة حي القدس بالجانب الأيسر لمدينة الموصل”.





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