2019/05/17 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، اليوم الجمعة، أن مد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أليجري يرحل عن يوفنتوس رسميا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، اليوم الجمعة، أن مد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
أليجري يرحل عن يوفنتوس رسميا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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