ضبط خرقين على حزمة انابيب النفط في ديالى

2019/05/17 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت قيادة شرطة الطاقة، الجمعة، ضبط خرقين على حزمة انابيب النفط في محافظة ديالى.وذكرت القيادة في بيان تلقت/ميديا نيوز /نسخة منه، ان”قوة تابعة الى مديرية شرطة الطاقة ضبطت في منطقة البدلي البيارق في ديالى ، وبالتحديد بالقرب من حقول الدواجن تجاوزين على الأنبوب ١٦عقدة نفط خام”، مشيرة الى “العثور على أنبوب بلاستيكي […]

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