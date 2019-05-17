بعد يومين.. ألمانيا تتراجع عن قرارها في العراق

2019/05/17 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها ستستأنف مهمتها لتدريب العسكريين في شمال العراق، بعد أن أكدت إعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد خفض مستوى التهديدات.وقالت الوزارة اليوم الجمعة إن "إعادة تقييم الوضع الأمني" هذه أجرتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المتواجدة في العراق، مشيرة إلى أن العسكريين الألمان المتواجدين حاليا في قاعدتهم سيستأنفون قريبا مهمتهم.

وقررت ألمانيا الأربعاء الماضي تجميد مهمة تدريب العسكريين العراقيين، على خلفية رفع الولايات المتحدة مستوى التهديدات الأمنية في العراق إلى أرفع درجة بحجة "زيادة المخاطر من قبل إيران وحلفائها".

بدورها علقت هولندا أيضا مهمة بعثتها الأمنية في العراق، كما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن رفعت أيضا مستوى التهديدات الأمنية لعسكرييها وموظفيها المدنيين في البلاد.

المصدر: أسوشيتد برس

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