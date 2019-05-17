2019/05/17 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CEwgf58woqg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حبيبة غمار السابقة تقتحم حفل زفافه من بيان في خمسة ونص #خمسة_ونص #رمضان_يجمعنا) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حبيبة غمار السابقة تقتحم حفل زفافه من بيان في خمسة ونص #خمسة_ونص #رمضان_يجمعنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).