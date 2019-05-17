برلمان كوردستان يعرض رسميا مرشحي رئاسة الاقليم

2019/05/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسة رسمية الاحد من الاسبوع المقبل، لعرض مرشحي منصب رئيس اقليم كوردستان.وتقدم هيئة رئاسة البرلمان في جلسة الاحد اسماء المرشحين لمنصب رئيس اقليم كوردستان ويتقدمهم نيجيرفان بارزاني، وتحديد يومين للطعن في العملية ومن ثم تقوم الهيئة الرئاسية بتحديد موعد لعقد جلسة للبرلمان للتصويت على انتخاب رئيس الاقليم.

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