ريال مدريد يستهدف التعاقد مع محمد صلاح

2019/05/17 | 15:08

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Canal+ : نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع محمد صلاح في الصيف.

الصن : ريال مدريد أجرى اتصالات أولية مع صلاح تمهيدًا لضمه في

الموسم المقبل.

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