2019/05/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، مزاعم "عادل

الجبير" حول الجمهورية الاسلامية، مطالبا بوقف جرائم تحالف العدوان

السعودي في اليمن.ورفض موسوي الادعاءات الواهية وغير الصحيحة التي اطلقها وزير الدولة

السعودي للشؤون الخارجية ، عادل الجبير، حول ايران، وقال في تغريدة

على حسابه في موقع تويتر : ما زلتم تنخدعون بعد 1500 يوم، أليس هذا

كافيا؟ حان الوقت الآن لوقف الجرائم ضد الشعب اليمني.واضاف: لايمكنكم اخفاء ضعفكم عبر ادعاءات كهذه.وكان كل من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ومساعد وزير الدفاع

السعودي قد زعما أمس الخميس بان هجوم القوات اليمنية بالطائرات

المسيرة على منشآت نفطية سعودية قد جاء بايعاز من ايران.يذكر ان سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية قد نفذ

عملية نوعية يوم الثلاثاء الماضي بواسطة 7 طائرات مسيرة، ضد منشآت

نفطية تابعة لشركة ارامكو في محافظتي الدوادمي وعفيف قرب العاصمة

السعودية الرياض، واوقفت ضخ النفط عبر الانبوب من المنطقة الشرقية الى

ميناء ينبع غرب السعودية على البحر الاحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسوي: السعودية لا يمكنها إخفاء ضعفها في اليمن عبر مزاعم واهية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسوي: السعودية لا يمكنها إخفاء ضعفها في اليمن عبر مزاعم واهية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).