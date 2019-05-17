أكثر شعوب العالم غضبا.. العراق الاول عربيا والثاني عالميا

2019/05/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن بين الأسئلة الموجهة في الاستبيان لاختبار المشاعر الإيجابية:

- هل شعرت براحة كافية البارحة؟

- هل غضبت البارحة؟

وكان للدول العربية نصيب في قائمة الدول التي اختبرت أقل كم من المشاعر الإيجابية عالميا، فقد عبرت نسبة كبيرة من العراقيين المشمولين بالاستبيان عن اختبارهم لمشاعر غضب ليأتوا في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في هذا السياق.



كما شملت القائمة فلسطين والمغرب وليبيا.س .



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