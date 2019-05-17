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الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لحالة الطقس في العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

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الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لحالة الطقس في العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة

الجمعة 17 مايو 2019 - 14:24

الأنواء الجوية

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض المدن العراقية.

وذكر بيان للهيئة اليوم ، ان "طقس يوم غد السبت، غائم جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقة الوسطى، وغائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في المنطقة الشمالية، وطقس غائم جزئياً وأحياناً غائم في المنطقة الجنوبية فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد 42 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأحد، سيكون غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الشرقية، وطقس غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في المنطقة الشمالية وغائم جزئياً في الجنوب".

وتوقعت الأنواء الجوية ان يكون طقس الأثنين "غائم جزئياً ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، وصحو مع بعض الغيوم شمالاً وغائم جزئياً في الجنوب دون تغير في درجات الحرارة".

ولفت البيان الى ان "طقس الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائم جزئياً لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة ولا تغير في درجات الحرارة".

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