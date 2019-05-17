بيع منحوتة فنية مقابل 91 مليون دولار في نيويورك

2019/05/17 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيعت منحوتة للفنان الاميركي جيف كونز في مزاد كريسايز للفن المعاصر في مدينة نيويورك مقابل مبلغ يفوق الـ91 مليون دولار.

وتعد منحوتة "الأرنب الفولاذي" التي أنجزها كونز عام 1986، والتي يبلغ طولها ما يقارب مترا واحدا، محاكاة لبالون على شكل أرنب يمسك بيده جزرة، وهي واحدة من ثلاثة منحوتات موجودة في الولايات المتحدة الاميركية، حيث تملك مؤسسة برود في لوس انجلوس منحوتة واحدة، وتعود ملكية الاخرى لمعرض شيكاغو للفن المعاصر، فيما بيعت الثالثة في نيويورك، امس الخميس، مقابل 91.075.000 مليون دولار، اي ما يعادل 109.290.000.000 مئة وتسعة مليارات ومئتان وتسعون مليون دينار عراقي.

وبهذا تصبح منحوتة "الارنب الفولاذي" أغلى قطعة لفنان على قيد الحياة، والتي يعرف مصممها بتشكيل حيوانات بالونية مصنوعة من الفولاذ المضاد للأكسدة، مثل منحوتة "الكلب البالون البرتقالي" التي بلغ سعرها قرابة 60 مليون دولار.

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