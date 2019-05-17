إقبال كبير على ممارسة لعبة الصينية بين أبناء مدينة سامراء من مختلف الأعمار – تقرير

2019/05/17 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد لعبة الصينية إقبالا كبيراً على ممارستها بين ابناء مدينة سامراء وخاصة كبار السن، حيث اعتاد السامرائيون على لعبها في شهر رمضان.

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