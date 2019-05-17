رحيل الشاعر فوزي كريم

2019/05/17 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس

رحل الشاعر فوزي كريم، اليوم الجمعة، عن عمر 74 عاماً إثر تدهور صحته، في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن.

وقال الباحث خزعل الماجدي، في منشور على صفحته في موقع “فيسبوك” : “قبل ساعة أو ساعتين من الآن رحل عن دنيانا الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم..



فقدان فوزي خسارتنا الكبيرة، لون فريد من طيف الثقافة العراقية، لا نظير له ولا شبيه”.

وأضاف “شاعر وسع المدى..



ومفكر أدبي ونقدي ورسام وذوّاق وعراف موسيقى، يحار الإنسان كيف يصفه ويصف خصاله ولطفه وكرمه ونبالته..



سيتوشح الزمن القادم كله بالسواد لأجلك يا فوزي..



لكنك لن تغيب عن القلوب والضمائر..



نم قرير العين ياصديقي ولتنعم روحك بالسلام”.

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