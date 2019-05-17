استمرار ارتفاع الخزين المائي العراقي

2019/05/17 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت خلية مواجهة السيول، الموقف المائي ، الجمعة، عن زيادة في الخزين المائي للبلاد مقارنة في العام الماضي.وقالت الخلية، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “ الخزين المائي أزداد الى 53.43 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 16.85 مليار م3الخزين “.واضافت ان “الفراغ الخزني في الثرثار 18.74 مليار […]

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