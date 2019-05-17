سقوط طائرة “إف -16” فوق مبنى تجاري جنوب ولاية كاليفورنيا

2019/05/17 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..قالت وسائل إعلام، أن طائرة حربية أمريكية من طراز “إف-16” سقطت فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى لنشوب حريق.وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة، تيموثي هوليداي، صحيفة “لوس أنجليس تايمز” اليوم الجمعة، بأن الطيار تمكن من القفز بالمظلة قبل سقوط الطائرة في الساعة 3:45 […]

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