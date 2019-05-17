اعتقال مطلوب بتهمة تجارة المخدرات شمالي بغداد

2019/05/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، عن اعتقال مطلوب بتهمة تجارة المخدرات بحوزته اربعة اجهزة للتعاطي شمالي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "العهد

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