دمشق تدعو لضبط النفس لضمان حرية الملاحة في الخليج

2019/05/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، إلى ضبط النفس في منطقة الخليج لضمان حرية الملاحة إزاء التصعيد الأخير بعد تعرض سفن لأعمال تخريبية في خضم توترات متواصلة بين إيران والولايات المتحدة.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن بلاده “تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأن تصاعد التوتر […]

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