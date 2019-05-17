2019/05/17 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعلام الامني : 69‎%‎ من الاخبار التي يبثها اعلام داعش كاذبة ومظللة

17/05/2019 14:54:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة ، أن 69‎%‎ من الاخبار التي يبثها اعلام تنظيم "داعش" كاذبة ومظللة .

وذكر بيان لـ خلية الإعلام الأمني، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنها تتابع الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019 ووجدت 69‎%‎ من الاخبار كاذبة ومظللة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا.

ونشرت خلية الاعلام رسوما بيانية عن هذه الأخبار الكاذبة لداعش.

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