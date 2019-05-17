الولايات المتحدة تعين سفيرًا جديدًا لها في العراق

2019/05/17 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الجمعة، عن تعيين سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة،في بغداد.وقالت السفارة في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه، أن “مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ترشيح السفير ماثيو تيولر ليشغل منصب السفير الأمريكي لدى العراق”، مشيرا الى أن “بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد تتطلع قدماً لوصوله”.واضاف ان”مجلس الشيوخ قد […]

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