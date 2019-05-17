اعتقال أحد المطلوبين بتهم الارهاب في الموصل

2019/05/17 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن ، الجمعة، عن تمكنها من القبض على أحد المطلوبين في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” مفارز مشتركة من خلية الاستخبارات ومديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعتين إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء في منطقة وادي حجر […]

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