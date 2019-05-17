2019/05/17 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت خلية الاعلام الأمني، الجمعة، ان 69% من الاخبار التي ينشرها تنظيم داعش الارهابي كاذبة ومفبركة.وقالت الخلية في بيان تلقت/ميديا نيوز/نسخة منه، انها”تابعت الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 7 ولغاية 13 أيار 2019 ووجدت 69% من الاخبار كاذبة ومضللة”.واضافت، ان”النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: 69%من اخبار داعش كاذبه ومفبركة) نشر أولاً على موقع (ميديا نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: 69%من اخبار داعش كاذبه ومفبركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميديا نيوز).