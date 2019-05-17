متاهة العميان للكاتب برهان الشاوي تصدر في القاهرة

2019/05/17 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثا في القاهرة للروائي العراقي المغترب"برهان الشاوي" روايته الجديدة"متاهة العميان"

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