2019/05/17 | 15:37

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الحلبوسي سيعلن عن دعم نواب له ومساع سعودية لإبقائه في منصبه

بغداد/ خاص – خطوة برس

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيقيم مأدبة افطار بحضور نواب من المكون السني ليعلن دعم الحضور له وإحياء تحالف القوى العراقية الذي انشق عن خميس الخنجر واحمد الجبوري (ابو مازن)، فيما بين ان ما سيجري هو بدعم من السعودية.

وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيقيم مأدبة أفطار مساء اليوم الجمعة، بحضور نواب ومسؤولين في منزل هيثم شغاتي بالجادرية”.

وأضاف أن “الحلبوسي سيفاجيء الجميع بعد الأفطار بعقده مؤتمر صحفي للاعلان عن موقفه تجاه التحركات السياسية التي تدعو لإزاحته من المنصب، وسيعلن كذلك بأن الحضور يعلنون عن دعمه وتأييده للأستمرار في رئاسة البرلمان”، موضحا أن “غالبية الذين سيحضرون للدعوة لا يعلمون بالهدف الحقيقي من وراء دعوتهم”.

ولفت إلى أن “الحلبوسي سيعلن أيضا عن إعادة احياء تحالف القوى العراقية الذي يضم بعض الاحزاب والكتل السنية التي انشقت عن تحالف المحور الوطني وقادته خميس الخنجر واحمد الجبوري (أبو مازن)”.

وبين المصدر أن “جهات سعودية رفيعة قامت بالأتصال بعدد من النواب، وطالبتهم بدعم الحلبوسي وعدم التخلي عنه والوقوف ضد أي محاولات لإقصاءه وإبعاده عن المنصب”.

يشار إلى ان تحالف المحور الوطني أعلن قبل أيام عن إبعاد الحلبوسي عن التحالف، فيما أكد سعيه لإزاحته من منصبه.

فيما ذكر زعيم المشروع العربي خميس الخنجر، أن الحلبوسي حوله منصبه الى “مزايدات ومغامرات” ولم يحترم تحالف المحور واتهمه بطريق “غير لائقة”، وشدد على ضرورة اختيار شخصية اخرى تناسب منصب رئيس مجلس النواب.

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