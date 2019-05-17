الدفاع الألمانية تستأنف تدريب قواتها شمال العراق

2019/05/17 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكدت وزارة الدفاع الألمانية،الجمعة، انها ستستأنف مهمتها لتدريب العسكريين في شمال العراق بعد انخفاض مستوى التهديدات.وقالت الوزارة في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه إن “إعادة تقييم الوضع الأمني” هذه أجرتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المتواجدة في العراق”.واضاف البيان، أن “العسكريين الألمان المتواجدين حاليا في قاعدتهم سيستأنفون قريبا مهمتهم”.انتهى/١٩ […]

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