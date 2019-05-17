بابليون: المكون المسيحي عانى التهميش طيلة الدورات السابقة ولم يحصل على استحقاقه

2019/05/17 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت كتلة بابليون المسيحية ، الجمعة ، عن وجود رجال دين مسيحيين يتبعون بعض السياسيين لتحقيق مصالحهم الخاص.و قال رئيس الكتلة، اسوان الكلداني ، في تصريح متلفز تابعته /ميديا نيوز /، ان “المسيحين لا يحتاجون لكلام جميل بل يريدون من يقف على مشاكلهم و يقدم لها الحلول”.واضاف ، ان “المكون المسيحي […]

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