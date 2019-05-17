الدولار يسجل رقما غير مسبوق أمام الجنيه المصري

2019/05/17 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، حتى وصلت قيمة التراجع إلى نحو 87 قرشا منذ بداية العام الحالي 2019، مدعوما بتدفقات النقد الأجنبي من عدة مصادر.وتراجع الدولار نحو 4 قروش، خلال اليومين الماضيين، ليصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم في البنوك، إلى 16.99 للشراء و17.09 للبيع وذلك للمرة الأولى […]

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