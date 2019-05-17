مناسيب المياه ترتفع في بعض المحافظات وهذه تفاصيلها

2019/05/17 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت خلية مواجهة السيول التي شكلها مجلس الوزراء، عن الموقف المائي لبعض المحافظات العراقية لليوم الجمعة 17-5-2019.

وفي ما يلي مناسيب المياه في

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