ألمانيا: مستوى التهديد في العراق انخفض والوضع الامني مستقر

2019/05/17 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها ستستأنف مهمتها لتدريب العسكريين في شمال العراق، بعد أن أكدت إعادة تقييم الوضع الأمني في البلاد خفض

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