2019/05/17 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الدفاع : العثور على عبوة ناسفة بقضاء خانقين

واع / مكتب ديالى / س .م

اعلنت وزارة الدفاع ، الجمعة، عن العثور على عبوة ناسفة زرعها تنظيم داعش بقضاء خانقين.

وذكر بيان للوزارة الدفاع تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز مديرية استخبارات وأمن ديالى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع (لمش74 فق5) على عبوة ناسفة على جانب الطريق المؤدي إلى قرية خضران - ناحية قره تبة التابعة إلى قضاء خانقين".

واضاف البيان ان "العبوة تم زرعها من قبل عصابات داعش الإرهابية لغرض استهداف القوات الأمنية والمواطنين بها"، مبينا انه "تم معالجتها ميدانيا من قبل الجهد الهندسي للقوة أعلاه بدون حادث يذكر".

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