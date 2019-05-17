القنصل الإيراني يغادر كربلاء

2019/05/17 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجأعلنت القنصلية العامة الايرانية في كربلاء المقدسة عن مغادرة قنصلها العام مير مسعود حسينيان عمله بعد فترة قصيرة نظرآ لإنتهاء مهمته التي قاربت على الأربع سنوات.

وذكر بيان القنصلية تلقته وكالة النبأ للأخبار إنه "بهذه المناسبة يتقدم القنصل بجزيل الشكر والإمتنان الى جميع الأخوة الأعزاء من كبار المسؤولين في محافظتي بابل وكربلاء المقدسة والعتبات المقدسة والأحزاب والمنظمات غير الحكومية والفعاليات السياسية والإقتصادية والثقافية وشيوخ العشائر والجيش والقوى الأمن والحشد الشعبي والحركات الجهادية وجميع الذين ساهموا بشكل كبير في تسهيل مهامه على أفضل وجه".



بحسب البيان.

وأضاف البيان "سعادته يتمنى للجمهورية العراقية الشقيقة والصديقة -حكومة وشعبآ- الإزدهار والسداد، والى أهالي مدينتي بابل وكربلاء المقدسة بشكل خاص الصحة والموفقية وخالص الدعاء".

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