2019/05/17 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الجمعة، عن قيام قوات امريكية بمهمة استطلاعية استهدفت المناطق القريبة من الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بثلاثة دولة مجاورة غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوات امريكية مجهزة بمختلفة الاسلحة وبحماية طيران حربي استطلعت المناطق الصحراوية القريبة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قوات امريكية تستطلع الطريق الدولي السريع في الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قوات امريكية تستطلع الطريق الدولي السريع في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).