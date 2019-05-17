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  قوات امريكية تستطلع الطريق الدولي السريع في الانبار


  قوات امريكية تستطلع الطريق الدولي السريع في الانبار
2019/05/17 | 16:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الجمعة، عن قيام قوات امريكية بمهمة استطلاعية استهدفت المناطق القريبة من الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بثلاثة دولة مجاورة غربي الانبار  .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوات امريكية مجهزة بمختلفة الاسلحة وبحماية طيران حربي استطلعت المناطق الصحراوية القريبة من […]

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