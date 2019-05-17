خلية الإعلام الأمني تنشر إحصاءات عن الأخبار الكاذبة لتنظيم داعش الإرهابي

2019/05/17 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت خلية الإعلام الأمني، أرقاما واحصاءات عن الأرقام التي يبثها تنظيم داعش الإرهابي.وأوضحت الخلية من خلال رسوم بيانية نشرتها، ان تسعة وستين بالمئة من الاخبار التي ينشرها إعلام تنظيم داعش الإرهابي كاذبة ومظللة، بينما تمثل النسبة الباقية أخبارا … Readmore

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