2019/05/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NVj2OY3DvpY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العوادي يوجه رسالة استنجاد الى الصدر - نشرة أخبار السومرية المساء ١٦ أيار ٢٠١٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العوادي يوجه رسالة استنجاد الى الصدر - نشرة أخبار السومرية المساء ١٦ أيار ٢٠١٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).