2019/05/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1uQLKXe6mQ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #قراء_العراق .. الشيخ الحافظ صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #قراء_العراق .. الشيخ الحافظ صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).