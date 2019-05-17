2019/05/17 | 16:38

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بالانفوجرافيك..



ما هي الأندية الأكثر صرفاً؟

متابعة / خطوة برس

يظهر الانفوجرافيك أن مانشستر ستي هو أكثر الاندية صرفا منذ عام 2000 يليه تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان ثم برشلونة.

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